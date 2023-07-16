Дорого - не значит качественно: какое масло для волос выбрать

Специалист по уходу за волосами рассказала, какое масло для ухода стоит покупать.

Высокая цена не говорит о хорошем качестве масла для волос.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Чем дороже, тем лучше, – абсолютная ложь. Все они действуют одинаково вне зависимости от стоимости. Опять же, нужно уметь читать составы. Так, если заявленное масло арганы стоит в конце списка, а перед ним силикон за силиконом, то о каком эффекте вообще речь? Для блондинок такое средство и вовсе может дать обратный эффект», – подсказала эксперт в беседе с vnimanie.pro.