Эта обувь безнадежно устарела – не надевайте такие босоножки летом 2023 года

Кроме того, стоит забыть о высокой шнуровке. Ремни должны располагаться на уровне икры.

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Устарели модели с объемными украшениями. Лучше отложить в сторону обувь с камнями, стразами и цветами.

Не стоит выбирать обувь из текстиля или сетки. В первом случае модели будут выглядеть устаревшими, а во втором – банальными. Об этом рассказали в q-in.ru.