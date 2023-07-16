Эта обувь безнадежно устарела – не надевайте такие босоножки летом 2023 года

Стало известно, какую обувь лучше не надевать.
Эксперты рассказали о том, какие модели не станут актуальными в этом сезоне.
Следует избегать обуви с пробковой танкеткой. Так как эти модели уже вышли из моды. Они привлекают лишь негативное внимание. Рекомендуется выбрать прозрачную танкетку в качестве альтернативы.
Кроме того, стоит забыть о высокой шнуровке. Ремни должны располагаться на уровне икры.
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Устарели модели с объемными украшениями. Лучше отложить в сторону обувь с камнями, стразами и цветами.
Не стоит выбирать обувь из текстиля или сетки. В первом случае модели будут выглядеть устаревшими, а во втором – банальными. Об этом рассказали в q-in.ru.