«Когда длина отрастет до необходимой»: эксперт ответила, как часто ходить к парикмахеру

Благодаря визитам к парикмахеру удастся избежать сечения волос.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Многие думают, что визиты раз в 3-4 месяца – достаточное количество. Однако преподаватель парикмахерского искусства и колористики Мэри-Кейт О’Коннор говорит, что кончики нужно подравнивать каждые 6-8 недель. И так до тех пор, пока волосы не станут нужной длины.