«Когда длина отрастет до необходимой»: эксперт ответила, как часто ходить к парикмахеру

Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за волосами.
Речь идет о частоте стрижек. Оказалось, без частого обновления волос за счет стрижки не получится отрастить длинную шевелюру.
Благодаря визитам к парикмахеру удастся избежать сечения волос.
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Многие думают, что визиты раз в 3-4 месяца – достаточное количество. Однако преподаватель парикмахерского искусства и колористики Мэри-Кейт О’Коннор говорит, что кончики нужно подравнивать каждые 6-8 недель. И так до тех пор, пока волосы не станут нужной длины.
«Когда длина отрастет до необходимой отметки, посещения парикмахерской можно свести к одному разу в 6 месяцев – чтобы убрать сечение и поправить форму волос», – сообщили в thesun.co.uk.