Положите лимон в микроволновку – результат приятно удивит

Лимон. Фото: Global Look Press 

Если у вас нет соковыжималки, пригодится именно такой способ.

Стало известно, как получить больше сока из лимона.

Оказалось, вместо соковыжималки можно использовать микроволновую печь. Если разогреть лимон, сок из него хлынет после разреза сразу.

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Главное – не стоит долго греть лимон. 15 секунд будет достаточно. А после рекомендуется покатать лимон на столешнице и разрезать на две части. Об этом рассказали в adme.media.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как приготовить вкусную закуску из баклажанов.

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