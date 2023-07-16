Положите лимон в микроволновку – результат приятно удивит

Стало известно, как получить больше сока из лимона.

Оказалось, вместо соковыжималки можно использовать микроволновую печь. Если разогреть лимон, сок из него хлынет после разреза сразу.

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Главное – не стоит долго греть лимон. 15 секунд будет достаточно. А после рекомендуется покатать лимон на столешнице и разрезать на две части. Об этом рассказали в adme.media.