Фудблогер показала свежий рецепт: баклажаны станут восхитительной закуской

Стало известно, что приготовить из баклажанов.

Фудблогер Виктория Сылка рассказала, что из одного крупного баклажана, одного помидора, 100 граммов твердого сыра, четырех зубчиков чеснока, одной столовой ложки дробленых грецких орехов, зеленого лука и майонеза можно сделать вкусную закуску.

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Баклажан нарезают кольцами примерно 0,5-1 см шириной, а далее замачивают на полчаса в соленой воде. И потом на сковороде овощ обжаривают с двух сторон.