«Они никак не влияют»: эксперт рассказала, как правильно выбирать шампунь

Шампуни. Фото: Global Look Press 

Профессиональный колорист Татьяна Лисина поделилась важной информацией.

Стало известно, как правильно выбирать шампунь для волос.

Эксперт предупредила, что обычные шампуни из магазинов не могут питать волосы. Главная их функция – очищение кожи головы. 

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«Обычно в составе прописываются лаурилсульфаты, ПАВ. Здесь производитель не хитрит и показывает, что действительно есть. Все остальное – маркетинговый ход. Это когда нам рассказывают о добавках протеинов пшеницы, коллагене и эластине. Вся эта история имеет коммерческие цели. На функцию шампуня они никак не влияют. Его основная задача – мытье кожи головы, а не питание волос», – отметила специалист.

Эксперт не видит смысла переплачивать за маркетинг и слова о питательных свойствах средства. 

«Максимум, что мы можем рассматривать здесь – какие-нибудь экстракты ромашки, крапивы, комплексы витаминов, никотиновая кислота. А все, что касается глубокого проникновения в структуру волос, – это с шампунем не сработает», – добавила специалист в беседе с vnimanie.pro.

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