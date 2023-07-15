«Они никак не влияют»: эксперт рассказала, как правильно выбирать шампунь

Стало известно, как правильно выбирать шампунь для волос.
Эксперт предупредила, что обычные шампуни из магазинов не могут питать волосы. Главная их функция – очищение кожи головы.
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«Обычно в составе прописываются лаурилсульфаты, ПАВ. Здесь производитель не хитрит и показывает, что действительно есть. Все остальное – маркетинговый ход. Это когда нам рассказывают о добавках протеинов пшеницы, коллагене и эластине. Вся эта история имеет коммерческие цели. На функцию шампуня они никак не влияют. Его основная задача – мытье кожи головы, а не питание волос», – отметила специалист.
Эксперт не видит смысла переплачивать за маркетинг и слова о питательных свойствах средства.
«Максимум, что мы можем рассматривать здесь – какие-нибудь экстракты ромашки, крапивы, комплексы витаминов, никотиновая кислота. А все, что касается глубокого проникновения в структуру волос, – это с шампунем не сработает», – добавила специалист в беседе с vnimanie.pro.