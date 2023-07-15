«Они никак не влияют»: эксперт рассказала, как правильно выбирать шампунь

Стало известно, как правильно выбирать шампунь для волос.

Эксперт предупредила, что обычные шампуни из магазинов не могут питать волосы. Главная их функция – очищение кожи головы.

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«Обычно в составе прописываются лаурилсульфаты, ПАВ. Здесь производитель не хитрит и показывает, что действительно есть. Все остальное – маркетинговый ход. Это когда нам рассказывают о добавках протеинов пшеницы, коллагене и эластине. Вся эта история имеет коммерческие цели. На функцию шампуня они никак не влияют. Его основная задача – мытье кожи головы, а не питание волос», – отметила специалист.