Вот как нужно заворачивать мясо в фольгу, чтобы оно быстро приготовилось — кулинарная хитрость

Если внимательно присмотреться, то можно обнаружить, что стороны фольги очень отличаются друг от друга. Одна сторона матовая, а другая — глянцевая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

После этого открытия появляется вопрос. Как нужно заворачивать продукты, чтобы они быстрее приготовились?