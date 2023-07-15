Вот как нужно заворачивать мясо в фольгу, чтобы оно быстро приготовилось — кулинарная хитрость

Фото: freepik.com/freepik

Есть правильная сторона!

Если внимательно присмотреться, то можно обнаружить, что стороны фольги очень отличаются друг от друга. Одна сторона матовая, а другая — глянцевая.

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После этого открытия появляется вопрос. Как нужно заворачивать продукты, чтобы они быстрее приготовились?

 

Опытные хозяйки заявляют в один голос, что матовая сторона фольги должна быть снаружи. Этот трюк поможет существенно сократить время приготовления мяса и прочих продуктов. Так как матовые поверхности охотнее поглощают тепло.

Источник: vazhnoznat.com

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