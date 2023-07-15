Проверните этот фокус с петунией: сразу начнет цвести по второму кругу — действуйте до 31 июля

В июле петуния начинает выглядеть не так ярко и свежо, как в начале сезона. Если вы хотите вернуть растению былую красоту, то обязательно прислушайтесь к этим советам.

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Во-первых, отсеките лишние побеги. Убрать нужно все ветки длиннее 15 сантиметров. Это подстегнет цветок к наращиванию свежей зеленой массы.

Во-вторых, подкормите петунию азотом. Для этого можно использовать раствор мочевины. Размешайте 10 граммов удобрения в 10 литрах воды и полейте этим составом растения под корень.