Ножки будут гладкими, как у младенца: ни одной трещинки и мозоли — поможет копеечный уход

Если вы хотите привести в порядок свои пятки, но не готовы тратиться на салонный уход. Выход есть! Возможно, вы будете удивлены. Но убрать натоптыши, мозоли и трещинки можно с помощью воды и перекиси водорода.

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Для начала налейте в таз литр горячей воды, затем добавьте сюда же 250 миллилитров аптечного средства и погрузите в этот состав ваши ступни. Подождите 10 минут. Выньте ноги из таза, промокните их полотенцем и нанесите на кожу любой питательный крем.