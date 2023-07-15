Удаляйте нижние листья капусты вовремя, иначе проблем не избежать — не ошибитесь

Многие дачники торопятся оборвать нижние листья капусты уже в начале июля. А на самом деле данную процедуру следует отложить. Так как именно в этой части растения хранится большой запас питательных элементов.

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К тому же нижние листья выступают в роли естественного барьера. Они защищают кочаны от бактерий и вредителей. А также препятствуют высыханию и загниванию многослойного овоща.

В середине лета можно удалять только зараженные или поврежденные листья. При этом следует избегать попадания влаги на свежий срез, иначе растение может заболеть.

С остальными листочками следует повременить до осени. Их необходимо убирать только у поздних сортов.

Источник: издание belnovosti.by