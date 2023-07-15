Как восстановить почву после озимого чеснока: 3 простых правила — сделайте обязательно

Чеснок высасывает из земли все полезные элементы. Поэтому после сбора урожая этой культуры нужно обязательно провести определенные работы. Иначе на этом участке не вырастет ничего хорошего.

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Начать следует с обеззараживания почвы. Для этих целей можно использовать слабый раствор перманганата калия.

Далее рекомендуется внести комплексное удобрение. Если вы уже знаете, что будете сажать на данном месте, то можете ориентироваться на потребности этой культуры.

И в завершение на освободившемся участке следует посеять сидераты. Почву поможет восстановить: горчица, овес, ячмень, рожь, гречиха, рапс и бобовые.

Источник: издание belnovosti.by