Что делать, если слива сбрасывает зеленые плоды: процесс остановит полив и подкормка

Многие дачники жалуются на то, что слива сбрасывает зеленые плоды. Это распространенная ситуация.

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Решить проблему можно, только устранив причину. Негативных факторов может быть несколько. Но чаще всего дело в неправильном поливе и недостатке питательных веществ.

Чтобы изменить ситуацию к лучшему, увлажняйте почву на глубину не менее 40–60 см. Это важно, так как у сливы достаточно длинные корни.

Помимо этого, следите за тем, чтобы дереву хватало азота и калия. Данные элементы тоже помогут плодам оставаться на ветках до их полного созревания.

Также на сливу могут воздействовать вредители и погодные условия. Если дело в насекомых, то поможет опрыскивание специальными средствами. А вот повлиять на дождь и ветер, увы, нельзя. Поэтому с такими последствиями придется смириться.

Источник: издание belnovosti.by