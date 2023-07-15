Судьба их сведет вместе: названы четыре знака зодиака, которые встретят любовь всей жизни в 2023 году

Ближе к концу года Тельцов ждет судьбоносная встреча. Астролог подчеркнула, что у них может возникнуть желание сбежать от ответственности, но вскоре отношения перейдут на новый уровень.

Также ждет приятная встреча Водолеев. Представители этого знака зодиака могут найти родственную душу в первые месяцы осени. Не исключено, что им встретится человек, который идеально им подходит.

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А Весы, у которых были проблемы и неустойчевые отношения, уже во второй половине года смогут их укрепить. Если раньше возникали ссоры из-за эгоизма этого знака зодиака, то теперь в отношениях появится чувство мира и доверия во всех аспектах.

Больше всего повезет Ракам. Представители этого знака зодиака до конца ноября будут счастливы в любовной сфере. Большая вероятность романтического путешествия. Одинокие представители созвездия станут еще более привлекательными и повысят шанс на создание крепкой семьи, пишет портал «Вечерняя Москва».