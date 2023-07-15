Судьба их сведет вместе: названы четыре знака зодиака, которые встретят любовь всей жизни в 2023 году

Многие замечали, что кому-то легко заводить новые отношения, а другие годами остаются одиноки. Порой встретить свою любовь очень сложно. Астролог Кажетта Ахметжанова назвала знаки зодиака, которые могут найти свою любовь всей жизни во второй половине 2023 года. Их оказалось всего четыре. Судьба приготовила им большой сюрприз.
Ближе к концу года Тельцов ждет судьбоносная встреча. Астролог подчеркнула, что у них может возникнуть желание сбежать от ответственности, но вскоре отношения перейдут на новый уровень.
Также ждет приятная встреча Водолеев. Представители этого знака зодиака могут найти родственную душу в первые месяцы осени. Не исключено, что им встретится человек, который идеально им подходит.
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А Весы, у которых были проблемы и неустойчевые отношения, уже во второй половине года смогут их укрепить. Если раньше возникали ссоры из-за эгоизма этого знака зодиака, то теперь в отношениях появится чувство мира и доверия во всех аспектах.
Больше всего повезет Ракам. Представители этого знака зодиака до конца ноября будут счастливы в любовной сфере. Большая вероятность романтического путешествия. Одинокие представители созвездия станут еще более привлекательными и повысят шанс на создание крепкой семьи, пишет портал «Вечерняя Москва».