Как не вспотеть в +35°C: без дезодоранта и прочей химии — секрет сухих подмышек

Если вы по каким-то причинам не желаете пользоваться дезодорантами или другими косметическими средствами. Но при этом хотите избежать неприятного запаха пота. Обязательно попробуйте в деле эти рекомендации. Вы сразу заметите, что что стали существенно меньше потеть.

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Для начала пересмотрите свой гардероб. Летом следует отказаться от синтетики. Ткани должны быть исключительно натуральными. Это важно для терморегуляции.

Далее обратите внимание на то, что едите и пьете. Под запретом все, что вызывает жажду. Исключите острые, излишне соленые, а также сладкие продукты. Что касается напитков, то следует ограничить употребление кофе и сладкой газировки.

И, разумеется, соблюдайте гигиену с удвоенной силой. В знойные дни рекомендуется принимать душ минимум два раза в день.

Источник: osnmedia.ru