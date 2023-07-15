Что положить в ящик с картошкой, чтобы она не проросла — будет храниться неделями

Если у вас имеется погреб, то проблем с хранением картофеля не возникнет. А вот те хозяйки, что вынуждены покупать овощи впрок и складировать их в квартире, точно сталкивались с ситуацией, когда картошка дает ростки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Чтобы избежать этой неприятности, нужно уменьшить количество запасов. А можно поступить хитрее и положить в ящик с овощами несколько кислых яблок или лимонов.

Вы будете удивлены, но картошка останется в надлежащем виде в течение нескольких недель. Обязательно возьмите этот трюк себе на заметку. Возможно, он поможет вам сэкономить семейный бюджет.

Источник: издание belnovosti.by