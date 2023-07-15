Останутся совсем без денег: три знака зодиака, которые будут вынуждены срочно брать кредит

Так Овнам стоит начать экономить, так как скоро на них обрушатся непредвиденные трудности. В итоге придется брать кредит в банке.

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У Раков много желаний. Но им придется отложить запланированные крупные покупки. А все из-за того, что их доход пока нестабилен. В любой момент они могут остаться без денег.

Козерогам пока стоит отказаться от хобби и амурных дел. Им необходимо состредоточить внимание на работе, чтобы избежать серьезного финансового кризиса, сообщает rsute.ru.