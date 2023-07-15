Останутся совсем без денег: три знака зодиака, которые будут вынуждены срочно брать кредит

Зачастую черная полоса в жизни наступает внезапно. Проблемы начинают сыпаться буквально со всех сторон. Примечательно, что астролог Анжела Перл предупредила, что у некоторых людей уже скоро возникнут финансовые трудности. Она назвала три знака зодиака, которые рискуют в выходные потерять все деньги и искать помощь на стороне.
Так Овнам стоит начать экономить, так как скоро на них обрушатся непредвиденные трудности. В итоге придется брать кредит в банке.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
У Раков много желаний. Но им придется отложить запланированные крупные покупки. А все из-за того, что их доход пока нестабилен. В любой момент они могут остаться без денег.
Козерогам пока стоит отказаться от хобби и амурных дел. Им необходимо состредоточить внимание на работе, чтобы избежать серьезного финансового кризиса, сообщает rsute.ru.