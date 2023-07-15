Не забудьте сделать это с увядшими тюльпанами: будут пышно цвести в предстоящем году

Некоторые садоводы забывают вовремя извлечь луковицы тюльпанов из земли. И это большое упущение. Ведь корни растений могут запросто сгнить. И в следующем году клумба будет плешивой.

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Если вы хотите избежать подобных проблем, то обязательно займитесь этим вопросом в июле.

Выкапывать тюльпаны следует тогда, когда цветоносы увянут, а листья потеряют свой яркий окрас.

После того как работа будет завершена, луковицы необходимо просушить, расфасовать по бумажным мешочкам и хранить до весны при температуре 17-18°C.

Источник: Дзен-канал «Огородные шпаргалки»