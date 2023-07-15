Сделайте это с пионами после того, как они облетят: будет море цветов в новом сезоне

Чтобы пионы порадовали вас ярким цветением в следующем сезоне, о них необходимо позаботиться уже в этом году.

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Во-первых, после того как завершится период цветения, нужно провести обрезку кустов. Удалять следует только цветоносы, так как в них может скапливаться влага. А это чревато появлением такого опасного заболевания, как серая гниль. Кроме того, вы избавите растение от необходимости тратить питательные вещества на созревание семян.

Во-вторых, рекомендуется подкормить пионы любым удобрением с высоким содержанием фосфора и калия. Азот тоже должен входить в комплекс, но в небольшом количестве.

И в завершение осмотрите листья пионов. В случае обнаружения заболеваний обязательно проведите обработку кустов. Для этих целей отлично подойдут препараты с содержанием меди.

Источник: YouTube-канал Procvetok