Колорадский жук оставит ваш картофель надолго – воспользуйтесь советом

Стало известно, как избавиться от колорадского жука.
Есть эффективное народное средство против этого насекомого. Для приготовления такого средства необходимо наполнить ведро водой, развести в нем сухую горчицу и добавить 100 мл 9-процентного уксуса.
Далее необходимо размешать все компоненты и приступить к опрыскиванию участка.
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Опытные агрономы уверены, что это средство поможет избавиться от колорадского жука на длительное время. При этом урожай останется неповрежденным. Такой рецепт от вредителей сообщили belnovosti.by.
Напомним, ранее эксперты рассказали, как избавиться от одуванчиков.