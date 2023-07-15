Колорадский жук оставит ваш картофель надолго – воспользуйтесь советом

Стало известно, как избавиться от колорадского жука.

Есть эффективное народное средство против этого насекомого. Для приготовления такого средства необходимо наполнить ведро водой, развести в нем сухую горчицу и добавить 100 мл 9-процентного уксуса.

Далее необходимо размешать все компоненты и приступить к опрыскиванию участка.

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Опытные агрономы уверены, что это средство поможет избавиться от колорадского жука на длительное время. При этом урожай останется неповрежденным. Такой рецепт от вредителей сообщили belnovosti.by.