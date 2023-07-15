Обувь перестанет натирать ноги: нанесите это на проблемные места — сработает моментально

Иногда кажется, что туфли идеально подошли по размеру. А в процессе носки выясняется, что они жмут и трут.

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Но не спешите расстраиваться. От этой проблемы можно легко избавиться. Исправить ситуацию поможет шариковый дезодорант.

Для начала прислушайтесь к своим ощущениям. Это нужно для того, чтобы понять, что именно доставляет дискомфорт.

Далее снимите туфли и обработайте их изнутри с помощью дезодоранта. Будьте внимательны: средство нужно наносить только на проблемные места.

На этом все. Теперь можете смело надевать ваши туфельки на ножки и отправляться по делам. Не сомневайтесь: мозолей больше не будет.

Источник: издание belnovosti.by