Готовим баклажаны с обалденной начинкой в духовке — аромат на весь дом, вкуснятина

В разгар сезона баклажанов привычные рецепты могут надоесть, поэтому вот вам нетривиальный способ их приготовления. Готовится просто и получается сытно, и очень вкусно! Хоть раз, но стоит попробовать.

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Понадобятся:

Баклажаны — 2 шт.;

Мясной фарш — 200 гр;

Луковица — 1 шт;

Помидор — 1 шт;

Чеснок — 4 зубчика;

Сметана — 2 ст л;

Твердый сыр — 50 гр;

Соль, перец и специи — по вкусу

Из баклажанов нужно удалить мякоть так, чтобы получилась форма «лодочки». Замочите их в соленой воде на 15-30 минут, чтобы ушла горечь, слейте воду и хорошенько обмакните бумажным полотенцем. Далее на застеленный пергаментом противень выложите баклажаны и запекайте 30 минут при 200 градусах.

Для начинки обжарьте измельченный лук, чеснок и фарш. Как мясо будет готово — посолите, добавьте специи, сметану, мякоть баклажана и помидор, и тушите несколько минут.

Остается дело за малым: наполните «лодочки» начинкой, посыпьте сыром, прикройте фольгой и выпекайте на противне 30 минут при 200 градусах. Приятного аппетита!

По материалам портала «А теперь внимание!»