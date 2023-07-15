Готовим баклажаны с обалденной начинкой в духовке — аромат на весь дом, вкуснятина

В разгар сезона баклажанов привычные рецепты могут надоесть, поэтому вот вам нетривиальный способ их приготовления. Готовится просто и получается сытно, и очень вкусно! Хоть раз, но стоит попробовать.
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Понадобятся:
Баклажаны — 2 шт.;
Мясной фарш — 200 гр;
Луковица — 1 шт;
Помидор — 1 шт;
Чеснок — 4 зубчика;
Сметана — 2 ст л;
Твердый сыр — 50 гр;
Соль, перец и специи — по вкусу
Из баклажанов нужно удалить мякоть так, чтобы получилась форма «лодочки». Замочите их в соленой воде на 15-30 минут, чтобы ушла горечь, слейте воду и хорошенько обмакните бумажным полотенцем. Далее на застеленный пергаментом противень выложите баклажаны и запекайте 30 минут при 200 градусах.
Для начинки обжарьте измельченный лук, чеснок и фарш. Как мясо будет готово — посолите, добавьте специи, сметану, мякоть баклажана и помидор, и тушите несколько минут.
Остается дело за малым: наполните «лодочки» начинкой, посыпьте сыром, прикройте фольгой и выпекайте на противне 30 минут при 200 градусах. Приятного аппетита!
По материалам портала «А теперь внимание!»