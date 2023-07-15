Именно так выглядит тушенка из натурального мяса — ищем на банке эти два слова

Чего только не пишут производители тушенки на упаковке, однако покупать стоит те банки, на которых есть два этих слова, — это верные маркеры качественного продукта и гарант того, что внутри натуральное мясо и его немало.

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Так, тушенка состоит только из мяса, воды и специй — других компонентов в ней быть не должно. Соответственно, маркировка должна быть «говядина тушеная» или «свинина тушеная». Такой продукт сделан по ГОСТу. Товары, где есть иные слова в составе — по ТУ.

Также имеет значение сорт мяса — оно должно быть высшим. Это говорит о том, что использовалось мясо с массовой долей жира не более 6%.

По материалам портала «Мой выбор».