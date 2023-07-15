«Накипело – высказались»: астролог рассказала, какие перемены ждут всех влюбленных

Стало известно, кому период с 20 июля по 7 сентября принесет новые испытания.
Астролог Елена Мун предупредила всех влюбленных. Так как могут возникнуть недопонимая в этот сложный период.
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«Для создания гармоничной атмосферы в отношениях, устранении излишних тревог и агрессий, рекомендую прожигать восковые лавандовые свечи. Можно за совместным ужином, просмотром фильма, в спальне», – посоветовала астролог.
«Не рекомендую умалчивать всплывшие проблемы, да и навряд ли получится. Предстоящий период хорошо подходит для пересмотра позиций в отношениях. Это не значит, что нужно расчехлять оружие и объявлять войну. Нет. В споре рождается истина – более точное определение. Накипело – высказались, выпустили пар, донесли до партнера, что не устраивает, и нашли новое решение», – добавила эксперт в беседе с vnimanie.pro.