Этот тренд с носками стремительно вошел в моду — увиденное захочется стереть из памяти (фото)

Многих шокирует, но в моду стремительно вошел тренд с носками, когда их нужно надевать не только под спортивную обувь. По мнению стилистов, этот предмет гардероба прекрасно сочетается и с другими видами обуви.

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Миксовать можно все, что душе угодно: носки с мюлями, босоножками, туфлями, кроксами, балетками, сандалиями и даже шлепанцами! Эксперименты приветствуются, а сам тренд уже активно практикуется некоторыми инфлюенсерами.

Тренд получил неоднозначную оценку интернет-пользователей, однако стилисты все же советуют к нему присмотреться. Такая комбинация создаст яркий контраст между изящной обувью и простыми носками, и без сомнений притянет взгляды прохожих.