Как вырастить гигантские перцы: нужно чередовать 2 подкормки — подробности

Качество плодов перца напрямую зависит от усилий огородника. Так как эта культура требует повышенного внимания и постоянных подкормок.

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Например, в июле растению необходим азот, фосфор, калий, железо, магний, бор и марганец. Однако вносить все сразу не стоит. Лучше всего это делать по очереди.

Сначала проведите корневую подкормку. Для этого приготовьте комплексное удобрение с равным содержанием азота, фосфора и калия. Растворите столовую ложку смеси в 10 литрах воды и вылейте под каждый куст около 0,5 литра этого состава.

А спустя неделю проведите обработку по листу. Для этого можно купить готовое удобрение, содержащее железо, магний, бор и марганец. Развести его согласно инструкции и распылить этот раствор на надземную часть растений.

Чередуйте эти подкормки до конца июля. И перцы вырастут огромными, с сочной мякотью. Периодичность процедур: 1 раз в неделю.

Источник: Дзен-канал «Ваш цветок»