Так вы еще не готовили: жарим баклажаны на одной ложке растительного масла

Жареные баклажаны, особенно со сметаной и чесноком сведут с ума любого гурмана, но у этого блюда есть огромный минус — они впитывают жир, как губка. К счастью, есть маленькая хитрость, как расход масла свести к минимуму — понадобится всего одна ложка!

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Очищенный и нарезанный кружочками баклажан нужно оставить в соленой воде на 15 минут (так они не будут горчить), после чего ее слить, оставив на дне буквально пару ложек.

Перекладываем овощ в специальную емкость и отправляем в микроволновку на 4 минуты при мощности 800 Вт. Сливаем выделившуюся воду.

Баклажаны почти готовы! Осталось только ввести одну ложку растительного масла, перемешать и обжарить на сковороде до золотистости.

По материалам belnovosti.by