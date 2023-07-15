Назван курс доллара на 1 сентября: рубль выйдет на «плато», опоздавшие не успели

Пока одни аналитики бьются в истерике - другие успокаивают: скоро все наладится. Да, доллар достиг своего исторического максимума, но к осени все вернется на круги своя.

«Рубль выходит на некоторое «плато». Мне видится, что его курс будет умеренно нисходящим еще около месяца, но уже с осени рынок «устаканится», - заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По мнению экспертов, доллар снова будет стоить 80 рублей к 1 сентября.

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