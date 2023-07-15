Розы отцвели - срочно сделайте это: иначе цветов больше не дождетесь

За розой нужен тщательный уход, иначе растение перестанет вас радовать. Не многие знают, что как только растение отцвело, то соцветия нужно обрезать.

Иначе появятся так называемые семенные коробочки, которые помешают растению расцвести снова. Дело в том, что они забирают у растения питательные вещества.

Обрезать тоже надо правильно. Обычно соцветия удаляют вместе с веткой длиной в 5-7 листков. Через некоторое время вы увидите, как на этом месте появится цветочная почка.

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