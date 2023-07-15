Проверьте, подходите ли вы: кто из знаков считается самой лучшей хозяйкой

Стало известно, кто из женщин по знаку зодиака считается самой хозяйственной.
Астрологи считают, что Тельцы отличаются организованностью и трудолюбием. Тельцы могут стать прекрасными кандидатами на роль лучшей жены и мамы.
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Тельцы также проявляют свои кулинарные таланты как хозяйки. А еще они заботятся о финансах и любят менять дизайн в квартире. Об этом сообщили в vm.ru.
Напомним, ранее эксперты рассказали, кто из знаков считается самым коварным.