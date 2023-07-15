Сделайте это с чесноком после уборки урожая, иначе луковицы потеряют часть витаминов

Многие дачники считают, что уборка урожая не такое уж важное дело. По их мнению, чеснок можно просто выдернуть из земли, обрезать и просушить. Но это не так.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Опытные огородники точно знают, что есть одна тонкость, которая позволит улучшить качество луковиц даже после сбора овощей.

Они настоятельно советуют не удалять листья сразу после извлечения головок из земли, а подождать, пока перья пожелтеют естественным путем.

Дело в том, что часть листьев остается зеленой. А это значит, что из них еще можно извлечь пользу. Во время увядания питательные элементы будут перетекать из пера в луковицу. Поэтому и стоит подождать, чтобы не упустить эту часть витаминов и прочих полезных элементов.

Приступать к обрезке стоит тогда, когда листья полностью засохнут, а шейка станет тонкой.

Источник: ngs.ru