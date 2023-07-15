Замочите мясо в этом растворе, а потом замаринуйте — такой вкуснятины вы еще не пробовали

Есть масса способов приготовить мясо вкусно и чтобы оно не получилось жестким, но конкретно этот рецепт удивит даже взыскательных.

При соблюдении пропорций, мясо получается невероятно нежным и очень насыщенным. К тому же, блюдо по этому рецепту невозможно испортить — получится у каждого.

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Весь секрет в вымачивании. Опытные кулинары перед приготовлением мяса советуют класть его в солевой раствор на 1,5-2 часа (на 1 кг мяса: 1 л холодной воды и 3 ст ложки соли), и только после этого приступать к маринаду.

Вариаций маринада множество, например. Смешайте столовую ложку горчицы, чайную ложку молотого перца, 30 мл соевого соуса и сладкую паприку (для цвета).

Как только мясо полежало в соленой воде нужное время, оботрите его бумажным полотенцем, положите на противень и щедро натрите маринадом. В таком виде уберите мясо в холодильник и оставьте на ночь. К утру продукт как следует напитается и будет готов к запеканию. Получается очень сочно и нежно — обязательно попробуйте!

По материалам belnovosti.by