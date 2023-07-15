Возьмите влажные салфетки – пятна на одежде испарятся

Стал известен способ избавиться от пятен на дениме и других вещах.

Оказалось, детские салфетки могут быть удивительно эффективными в удалении пятен с денима. Все дело в мягких очищающих средствах, которые содержатся в салфетках.

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Салфетки помогают справиться с пятнами. И чем раньше вы начнете использовать салфетки в борьбе с грязью, тем лучше сойдет пятно.

Салфетки могут справиться с кофе, вином, жиром. Об этом сообщили в adme.media.