Можно ли есть сало со шкуркой — ответ вас удивит

Фото: Global Look Press

Эта тема вызывала массу споров среди любителей продукта.

Свиная шкурка необычайно богата на полезные вещества, но можно ли ее кушать? На эту тему среди любителей продукта есть много споров, но правда одна, и она точно удивит скептически настроенных.

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Вопреки распространенному мнению, шкурку от сала есть можно, но только не в сыром виде.

Хотя это и «тяжелый» для переваривания продукт, в нем нет углеводов. А главное преимущество шкурки в ее содержании — оно круче, чем у любых покупных витаминов. В сале есть холин, кальций, калий, магний, натрий, железо, фосфор, витамины Н, Е, РР и группы В.

Готовить шкурку очень просто: нужно отделить ее от сала и хорошенько почистить. Далее разрезать ее на полоски и варить в кастрюле с водой и шелухи от лука в течение 2 часов.

По материалам belnovosti.by

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