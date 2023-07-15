Можно ли есть сало со шкуркой — ответ вас удивит

Свиная шкурка необычайно богата на полезные вещества, но можно ли ее кушать? На эту тему среди любителей продукта есть много споров, но правда одна, и она точно удивит скептически настроенных.

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Вопреки распространенному мнению, шкурку от сала есть можно, но только не в сыром виде.

Хотя это и «тяжелый» для переваривания продукт, в нем нет углеводов. А главное преимущество шкурки в ее содержании — оно круче, чем у любых покупных витаминов. В сале есть холин, кальций, калий, магний, натрий, железо, фосфор, витамины Н, Е, РР и группы В.

Готовить шкурку очень просто: нужно отделить ее от сала и хорошенько почистить. Далее разрезать ее на полоски и варить в кастрюле с водой и шелухи от лука в течение 2 часов.

По материалам belnovosti.by