«Сделают это мгновенно»: Эвелина Хромченко назвала самый женственный предмет гардероба

Стало известно, какой предмет женского гардероба сделает из любой девушки настоящую леди.

Оказалось, что чулки способны менять жесты и движения женщины на более плавные и мягкие. При этом окружающие не увидят пикантной ажурной оборки на чулках. Но сама девушка будет чувствовать и знать, что она королева.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».