«Сделают это мгновенно»: Эвелина Хромченко назвала самый женственный предмет гардероба

Стало известно, какой предмет женского гардероба сделает из любой девушки настоящую леди.
Оказалось, что чулки способны менять жесты и движения женщины на более плавные и мягкие. При этом окружающие не увидят пикантной ажурной оборки на чулках. Но сама девушка будет чувствовать и знать, что она королева.
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«Можно долго учить девушку женственности, но чулки сделают это мгновенно», – процитировали Эвелину Хромченко thevoicemag.ru.
Именно поэтому эксперт моды советует не пренебрегать чулками. А использовать их в повседневных образах.