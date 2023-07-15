«Сделают это мгновенно»: Эвелина Хромченко назвала самый женственный предмет гардероба

Чулки. Фото: Global Look Press 

Эксперт в мире моды дала совет для тех, кто хочет подчеркнуть женственность.

Стало известно, какой предмет женского гардероба сделает из любой девушки настоящую леди.

Оказалось, что чулки способны менять жесты и движения женщины на более плавные и мягкие. При этом окружающие не увидят пикантной ажурной оборки на чулках. Но сама девушка будет чувствовать и знать, что она королева.

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«Можно долго учить девушку женственности, но чулки сделают это мгновенно», – процитировали Эвелину Хромченко thevoicemag.ru.

Именно поэтому эксперт моды советует не пренебрегать чулками. А использовать их в повседневных образах.

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