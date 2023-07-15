Муравьи стрелой умчатся с участка: льем на гнездо раствор из этой приправы

Вылив раствор из этой приправы на гнезда муравьев, о них можно забыть раз и навсегда! Проще способа изгнать насекомых с участка просто не существует.

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Использовать будем ингредиенты, которые губительны для муравьев, но при этом совершенно безопасны для человека и питомцев — это сахар и дрожжи.

Готовится раствор очень просто: в воду нужно добавить сахар и дрожжи, перемешать до растворения и разлить в местах наибольшего скопления муравьев.

Еще можно оставить приманку на дорожках, чтобы точно истребить всех насекомых. Для этого смешайте дрожжи, немного варенья и борную кислоту и разложите получившуюся кашицу на кусочки картона или на тарелочки (по 1 ч.л.). Оставьте там, где вредителей больше всего.

С такими лайфхаками насекомые стрелой умчатся с участка.

По материалам дзен-канала «Вики Терра — сад и огород»