Без муки и сметаны: рецепт вкуснющих белорусских драников — тают во рту

Многие хозяйки не жалеют ни муки, ни сметаны при приготовлении драников из картофеля, но в этом их главная ошибка, — эти ингредиенты перебивают вкус блюда. По этой причине опытные кулинары советуют использовать минимум компонентов, — так драники получаются аппетитнее.

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Рецепт прост: нужно измельчить картофель и лук на мелкой терке, слить появившийся сок от овощей и ввести в массу яйцо. По желанию можно добавить немного соли и перца — все: тесто для драников готово.

Можно добавить и муку (на 1,5 кг картошки 2 ст ложки), но если угощение не будет долго храниться, то в ней нет смысла. Вводить сметану кулинары не рекомендуют — лучше ее добавить к уже приготовленному блюду.

По материалам belnovosti.by