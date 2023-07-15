Новый этап! Доллар скакнул до критических цифр: а к концу 2023 года будет вот что

Курс доллара продолжает находиться на критических показателях. В субботу, 15 июля, «американец» стоит 90,1 рубля, чего не было уже полтора года.

Экономические эксперты, в свою очередь, заявляют, что к таким цифрам нам придется привыкать. К концу 2023 года вряд ли ситуация изменится.

«В условиях сегодняшнего дефицита федерального бюджета (который одномоментно не закроешь) курс не скоро расстанется с отметками в 90-91 за доллар и 100-101 за евро», - заявил финансовый аналитик Сергей Дроздов.

Эксперт подчеркнул, что переход на международные расчеты в дружественных валютах также играет против рубля. Это новый этап, который пока будет диктовать свои правила.

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