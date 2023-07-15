Смешали соду с лимонкой и кинули в унитаз - пошла пена, а потом все заблестело

Для того, чтобы быстро очистить унитаз - не обязательно его мыть часами. Есть проверенное средство, которое вмиг удалит мочевой камень и известковый налет.

Возьмите просто 1/3 стакана пищевой соды и 1/4 стакана лимонной кислоты. Смешайте ингредиенты, пойдет пена.

Полученную смесь тут же киньте в унитаз и оставьте на 30 минут. Потом пройдитесь ершиком по загрязненным местам - вы увидите, как грязь сама будет отваливаться от стенок унитаза.

Смойте водой - все заблестит.

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