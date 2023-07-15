Этот метод позволит сделать идеальный кроп-топ – скорее повторяй

Кроп-топ. Фото: соцсети 

Такой трюк облегчит вам жизнь.

Эксперты из мира моды рассказали, как сделать модный кроп-топ.

Если раньше все модники гадали, как правильно подвернуть джинсы, то теперь – футболки. Кроп-топ делают с помощью резинки для волос, мучаются и завязывают узлы или заправляют в нижнее белье футболки.

Однако есть простой и легкий способ превратить длинную майку в укороченную.

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Для начала нужно надеть майку вверх ногами и наизнанку.

Поверх нужно надеть лиф-бандо. А далее стоит поднять нижнюю (технически верхнюю) половину топа за бретельки, продеть сквозь них руки, как обычно. 

Необходимо следить за тем, чтобы лиф не выглядывал из-под топа или в вырезе. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.

Напомним, ранее стало известно, как нельзя надевать льняные брюки.

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