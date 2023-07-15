Этот метод позволит сделать идеальный кроп-топ – скорее повторяй

Эксперты из мира моды рассказали, как сделать модный кроп-топ.

Если раньше все модники гадали, как правильно подвернуть джинсы, то теперь – футболки. Кроп-топ делают с помощью резинки для волос, мучаются и завязывают узлы или заправляют в нижнее белье футболки.

Однако есть простой и легкий способ превратить длинную майку в укороченную.

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Для начала нужно надеть майку вверх ногами и наизнанку.