Этот метод позволит сделать идеальный кроп-топ – скорее повторяй

Эксперты из мира моды рассказали, как сделать модный кроп-топ.
Если раньше все модники гадали, как правильно подвернуть джинсы, то теперь – футболки. Кроп-топ делают с помощью резинки для волос, мучаются и завязывают узлы или заправляют в нижнее белье футболки.
Однако есть простой и легкий способ превратить длинную майку в укороченную.
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Для начала нужно надеть майку вверх ногами и наизнанку.
Поверх нужно надеть лиф-бандо. А далее стоит поднять нижнюю (технически верхнюю) половину топа за бретельки, продеть сквозь них руки, как обычно.
Необходимо следить за тем, чтобы лиф не выглядывал из-под топа или в вырезе. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.
Напомним, ранее стало известно, как нельзя надевать льняные брюки.