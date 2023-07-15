Смешайте кефир с йодом – будет счастье для вашего дачного участка

Стало известно, зачем в кефир нужно добавить капли йода.

Данный народный способ является эффективным средством, применяемым опытными садоводами. Приготовьте кисломолочный коктейль на основе кефира или скисшего молока. Для его приготовления необходимо развести 500 мл кефира или такого же объема скисшего молока в пятилитровом ведре.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Далее важно добавить 20 капель йода. После тщательного перемешивания полученным составом следует опрыскать смородину. Это поможет избавить растение от грибковых спор. Об этом рассказали в belnovosti.by.