Три породы принесут счастье и деньги – какие кошки должны быть в вашем доме

Кошки. Фото: Global Look Press 

Если вы не знали, какую породу завести, то обратите внимание на этих кошек.

Эзотерики рассказали, какие кошки обладают сильной энергетикой и способны влиять на своих хозяев.

К слову, эти породы способны принести удачу и материальное благополучие в жизнь своих владельцев. Одна из них – это древняя порода као-мани, которую в Таиланде считают королевской. Раньше таких питомцев могли иметь только императоры.

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Сиамская кошка тоже считается приносящей удачу. Раньше люди считали, что благородный кремовый окрас этой кошке дали сами боги.

Корат считается символом счастья и любви. Поэтому его часто дарят на свадьбу, чтобы обеспечить гармонию в семейной жизни. Об этом рассказали в Pensnews.ru.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как правильно выбрать наполнитель для лотка питомцев.

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