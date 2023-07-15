Три породы принесут счастье и деньги – какие кошки должны быть в вашем доме

Эзотерики рассказали, какие кошки обладают сильной энергетикой и способны влиять на своих хозяев.

К слову, эти породы способны принести удачу и материальное благополучие в жизнь своих владельцев. Одна из них – это древняя порода као-мани, которую в Таиланде считают королевской. Раньше таких питомцев могли иметь только императоры.

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Сиамская кошка тоже считается приносящей удачу. Раньше люди считали, что благородный кремовый окрас этой кошке дали сами боги.