Шейк в купальнике со стрингами сверкнула подтянутыми ягодицами: отдыхает в Марокко

Звезда мировых подиумов Ирина Шейк по завершении Недели моды в Париже отправилась на отдых. Для отпуска красавица выбрала Марокко, снимками оттуда уже вовсю любуется многомиллионная аудитория Шейк в соцсетях.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Разумеется, Шейк постит фото в бикини. На одном из кадров модель позировала перед зеркалом, для чего выбрала довольно пикантный ракурс – развернувшись в пол-оборота. Купальник со стрингами красиво подчеркнул подтянутые ягодицы звезды, привлекла внимание зрителей и рельефная спина. Ирине 37 лет, она уже стала мамой, но по-прежнему обладает идеальной фигурой, на зависть многим ровесницам.