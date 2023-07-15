Что делать, если помидоры трескаются на кустах: срочный план спасения

В разгар дачного сезона на кустах с помидорами может появиться напасть в виде растрескивания плодов. Это настоящая беда, ведь таким томаты никуда не пустить, разве что съесть как можно быстрее, и то не факт – бактерии быстро проникают внутрь через поврежденную поверхность.

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Чтобы не выбросить весь урожай помидоров на свалку, дачники срочно принимают меры по спасению. Трескаться овощи на ветке начинают из-за перепада влажности – полив редкий или слишком частый не приводит к хорошему.

Старайтесь выровнять график полива, проведите мульчирование лунок, прорыхлите почву – это экстренные действия, которые спасут плоды.

По материалам сайта Novochag