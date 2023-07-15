Дожди и температура ниже нормы: что ждет россиян в сентябре

Стало известно, какую погоду предсказывают синоптики на сентябрь.
К сожалению, непогода ожидается почти во всех регионах страны.
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Синоптики говорят, что почти одновременно с концом лета Центральная Россия, Сибирь, Урал и Дальний Восток столкнутся с необычно холодными погодными условиями.
Дожди и температура воздуха ниже нормы на восемь градусов – вот, что ждет россиян в сентябре.
Единственным исключением будет Черноморское побережье. Там наступит настоящий «бархатный» сезон. А в некоторых местах Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма температура поднимется до 30 градусов. Об этом рассказали в primpress.ru.
Напомним, ранее эксперт ответил, почему в Москве осенняя погода.