Как замариновать помидоры на зиму: сладкие, крепкие – пальчики оближешь

Сезон заготовок стартовал, многие дачники спешат закатать на зиму как можно больше банок. Сейчас спеют помидоры, и чтобы до зимы они простояли сладкие и крепкие, надо постараться.

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А вот и рецепт засолки: в банки складываем на дно несколько зубчиков чеснока, листья хрена и смородины, перец горошком, семена горчицы и укропа. Засыпаем помидоры, заливаем кипятком и даем настояться 10 минут.

Время прошло – сливаем рассол в кастрюлю, в каждую банку добавляем 2 ст ложки сахара и 0,5 ст ложки соли, заливаем второй раз кипятком и в самый последний момент вносим 25 мл уксуса. Теперь можно закатывать, укутывать и дать остыть под шубой.

По материалам Telegram-канала "Дачные советы"