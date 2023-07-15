Как избавиться от слизней на участке: безопасный, но эффективный способ

Прожорливые слизни – напасть для садовода. С их появлением капуста чахнет, ягоды гниют, салат не растет. Бороться с этими вредителями можно и нужно, причем быстро. Однако, не каждый садовод спешит за химией. Поскольку есть народный способ прогнать непрошеного гостя.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Нужно наполнить на треть банку хвойным опадом, который дачники обычно используют для мульчи, и залить кипятком. Лучше даже, если веточки хвоим будут свежими. Заливаем кипятком и настаиваем двое суток. Затем этим раствором нужно опрыскать листву и овощи, которые обожают слизни.

По материалам Telegram-канала «Дачные советы»