Сырники всегда будут пышными: секретный ингредиент найден

Многие обожают завтракать сырниками, но не каждый может их приготовить пышными. Между тем, если добавлять один дополнительный ингредиент каждый раз при замешивании теста, то можно добиться идеального блюда.

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Речь идет о манной крупе. На 500 гр творога кроме 3 ст ложек муки добавляйте 2 ст ложки манки. Затем замешайте тесто и дайте ему настояться – манка разбухнет и привнесет в структуру пышность.

Кроме того, яйцо можно вбивать в тесто по отдельности – сначала белок, затем желток. Мягче сырники сделает и ложка растительного масла в тесте.

По материалам сайта Belnovosti