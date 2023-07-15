Перец со своего огорода пролежит всю зиму свежим: хитрость без заморозки

Чтобы зимой кушать свежий перец с собственного огорода, достаточно правильно его подготовить к длительному хранению. Для этого овощ собирают в стадии технической зрелости – это когда плоды уже выросли, но еще не набрали цвет. Именно такой, зеленый перец может пролежать в подполе до полугода, главное выдержать температурный режим 0.. +2 градуса Цельсия.

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Если урожая немного, то его можно просто поместить в холодильник. Более крупные партии, конечно, лучше убирать в погреб.

Перед подготовкой к длительному хранению перцы не моют. Их нужно поместить в деревянный ящик со щелями меж досок, чтобы овощ мог «дышать». Можно обернуть каждый плод плотной бумагой, либо засыпать песком – в этом случае, ящик надо выстлать бумагой, затем всыпать слой песка, слой перца, затем песок, сле6дом – перец, и так не больше трех слоев овоща.

По материалам сайта kp.ru