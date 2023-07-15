Что будет с долларом на следующей неделе: решающее время

Укрепление доллара на протяжении лета заставило понервничать не только финансистов, но и простых россиян. Во вторую неделю лета «американец» замер. Кто-то считает, что это затишье перед бурей, кто-то – что скоро будет движение назад. Между тем, главный аналитик Совкомбанка на фоне происходящего дает свой прогноз на грядущую, третью неделю июля, с 17 по 23 число.

«На предстоящей неделе мы ожидаем боковой динамики рубля и закрепления курса вблизи текущих уровней. Предполагаемый торговый диапазон составляет 88-92 за доллар, 99-103 за евро, 12,4-12,9 за юань», - дал расклад финансист.

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По материалам сайта rg.ru