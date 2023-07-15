Июльская подкормка для помидоров: попрут как на дрожжах - замешиваем своими руками

Укрепить завязь томатам, нарастить объем урожая и ускорить созревание плодов в июле – основная цель подкормки. Садоводы знают, что во второй половине лета стоит как следует потрудиться, чтобы добиться успехов. Причем, удобрение они готовят своими руками.

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Для перечисленных целей подходит трехкомпонентная подкормка. Нужно взять 1-2 л золы, заварить в 5 литрах кипятка, дать остыть. Затем к этой массе добавить 30 капель йода, 0,5 ч ложки борной кислоты. Все это развести в 10 литрах воды, дать настояться сутки и разбавить водой 1:10.

По материалам сайта Belnovosti